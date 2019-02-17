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بمستشفى القريات العام

إستخراج كتلة شعر ضخمة من معدة فتاة!

إستخراج كتلة شعر ضخمة من معدة فتاة!
weam.co/574229
القريات - الوئام- محمد السويهري:

تعامل قسم الطوارئ في مستشفى القريات العام بنجاح مع حالة فتاة كانت تعاني من آلام حادة في البطن و أعراض انسداد في الأمعاء و كانت حالتها العامة غير مستقرة.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد تبين بعد إجراء الفحوصات المخبرية و الشعاعية وجود كتلة كبيرة في المعدة مع وجود ثقب فيها و بعد فتح المعدة تبين وجود كمية كبيرة من الشعر بوزن نصف كيلو تقريباً.

وقد قام الفريق الجراحي بإزالة كتلة الشعر التي كان تملأ المعدة تماماً و المتسببة في إنسداد تام لها وتم إعادة تخييط المعدة و لا تزال المريضة تتلقى الرعاية الطبية.

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