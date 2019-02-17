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عبر مهمة استكشافية جديدة

“ناسا” تجيب على سؤال كيف نشأ الكون.. وترسم خريطة للسماء

“ناسا” تجيب على سؤال كيف نشأ الكون.. وترسم خريطة للسماء
weam.co/574234
الوئام - وكالات

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” لإطلاق رحلة استكشافية جديدة في الفضاء، تساعد علماء الفلك على فهم ومعرفة كيف نشأ الكون، لتدحض الكثير من الشائعات حول هذا الأمر، بحسب مانشرت صحيفة “The Independent” البريطانية.

تحمل الرحلة الجديدة اسم مقياس الضوء الطيفي لتاريخ الكون، عصر إعادة التأين واستكشاف الجليد “SPHEREX”، وستكلف نحو 250 مليون دولار و ستستمر لعامين، ويتوقع أن تنطلق في عام 2023.

إعلان وكالة الفضاء الأمريكية عن هذه الرحلة جاء بعد إنتهاء عملها في استكشاف المريخ باستخدام مركبة “Opportunity”، التي وبحسب الوكالة فإن المركبة قد استهلكت بشكل كامل.

وستقوم المركبة الجديدة “SPHEREX” بمسح الضوء بتردداته المرئية والقريبة من الأشعة تحت الحمراء، في السماء.

كما ستقدم لعلماء الفلك معلومات عن 300 مليون مجرة، ونحو 100 مليون نجم في مجرتنا درب التبانة.

وستسعى لرسم خريطة للسماء بأكملها، في 96 نطاقا مختلفا من الألوان، وستوفر إشارات تستطيع أن تتتبعها معدات أخرى مثل تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي، وتلسكوب مسح الأشعة تحت الحمراء واسع المدى.

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