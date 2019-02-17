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بعد سحب وضع "الدولة الأولى بالرعاية"

الهند ترفع الجمارك على باكستان 200% بعد هجوم إرهابي

الهند ترفع الجمارك على باكستان 200% بعد هجوم إرهابي
weam.co/574238
الوئام - متابعات

رفعت الهند الرسوم الجمركية على جميع السلع الواردة من باكستان، بعد أن سحبت منها وضع “الدولة الأولى بالرعاية”، بعد هجوم إرهابي، وقع الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل العشرات من الجنود الهنود.

وكتب وزير المالية الهندي، آرون جايتلي، في تغريدة على “تويتر”، أن “الرسوم الجمركية الأساسية على جميع صادرات باكستان إلى الهند ستزيد بنسبة 200% على الفور”، حسب وكالة “بلومبرغ” للأنباء.

وذكر مسؤول حكومي هندي اليوم الأحد، أن سحب وضع “الدولة الأولى بالرعاية” من باكستان قد يؤثر على التجارة الثنائية التي تبلغ 2.61 مليار دولار، وتشمل الواردات من باكستان الفاكهة، والملح، والوقود، والأسمدة، وفقاً لمركز التجارة الدولية.

وتأتي الخطوة بعد مقتل 40 من أفراد القوات شبه العسكرية وإصابة العديد، في هجوم يوم الخميس الماضي، استهدف قافلة في كشمير، وأعلنت جماعة جيش محمد الإرهابية، ومقرها باكستان مسؤوليتها عن الهجوم في بولواما قرب عاصمة الولاية، سريناغار.

ونفت باكستان هذه المزاعم، وقال وزير المالية أسد عمر إن “سحب وضع الدولة الأولى بالرعاية، لن يكون له أي عواقب على الاقتصاد”.

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