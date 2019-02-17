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بمحافظة الجوف

اليمن.. قيادات “الحوثي” يتصارعون “بالأسلحة النارية” على جباية الأموال

اليمن.. قيادات “الحوثي” يتصارعون “بالأسلحة النارية” على جباية الأموال
weam.co/574248
الوئام - وكالات

احتدم الصراع بين قيادات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أمس السبت، في محافظة الجوف، بسبب الخلاف على النفوذ وجباية الأموال في المناطق الخاضعة لها.

وقال مصدر يمني محلي، إن اشتباكات عنيفة نشبت في مديرية المطمة، بين مسلحين من ميليشيا الحوثي وآخرين موالين للقيادي الحوثي صالح ردمان، الذي عينته الميليشيا محافظاً للجوف، وفق ما ذكر موقع “2 ديسبمر”.

وأضاف المصدر، أن سبب الاقتتال الحوثي، الصراع على النفوذ والإتاوات التي تفرضها الميليشيات على المواطنين والتجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأكدت المصادر، أن الاشتباكات المستمرة أسفرت عن العديد من الجرحى من الطرفين.

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