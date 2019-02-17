ملاحظات أمنية وتشغيلية على طاولة اجتماع الطيران المدني

الرياض- الوئام:

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني اجتماعها الدوري الثالث مع المسئولين بشركات الطيران العاملة في المملكة يوم أمس الأول في مقر الهيئة بالعاصمة الرياض.

ويهدف الاجتماع للنهوض بصناعة الطيران المدني بالمملكة والرفع من كفاءة وجودة المنتجات ومستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من هذا القطاع، وتعزيز التواصل مع المسؤولين بشركات الطيران الوطنية، والوقوف على بعض التحديات والنظر فيما قد ينشأ من ملاحظات أمنية، أو تشغيلية، أو فنية، أو تقنية أو التأخر في سداد المستحقات المالية للهيئة، ووضع الحلول المناسبة التي تكفل استمرار العمل بوتيرة تصاعدية.

وبدأ الاجتماع بمناقشة بنود المحضر السابق وما تم إنجازه والآليات المتبعة في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات الموجودة والأساليب المتخذة لمعالجة بعض الملاحظات المطروحة في جدول الاجتماع.

فيما ناقش الاجتماع الثالث عددا من الموضوعات المتعلقة بتسهيل الخدمات وتحسين تجربة المسافرين عبر المطارات الداخلية والدولية وتسليط الضوء على لملاحظات المتعلقة بشركات الطيران الوطنية من خلال لجان متابعة تهدف لإحاطة الهيئة بأي مشكلة قد تنشأ والعمل على حلها وإفادة الهيئة بالخطوات والإجراءات المتخذة خلال مدة محددة.

حضر الاجتماع من جانب الهيئة قطاع السياسات الاقتصادية والنقل الجوي وقطاع المطارات وقطاع معايير الطيران وقطاع أمن الطيران وقطاع الخدمات المشتركة والتعاون الدولي ومطار الملك عبد العزيز وشركة مطارات الرياض وشركة مطارات الدمام، ومن جانب الشركات الوطنية شركة الخدمات الأرضية sgs والخطوط السعودية وطيران ناس ونسما للطيران والسعودية الخليجية طيران أديل.