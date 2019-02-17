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بعد اتهامها بالضلوع في الحادث

وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الباكستاني بشأن الهجوم على الحرس الثوري

وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الباكستاني بشأن الهجوم على الحرس الثوري
weam.co/574280
الوئام - وكالات

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، سفير باكستان في بلادها بشأن التفجير الذي أدى إلى مقتل 27 من عناصر الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، أبلغت الخارجية الإيرانية السفير الباكستاني احتجاجها على وجود “جماعات متشددة تنشط من ملاذات آمنة في باكستان”، والتي تشن مرارا هجمات من هناك عليها.

وأكد السفير الباكستاني أنه سيمرر احتجاج إيران لحكومة بلاده، للنظر في القضية.

وأعلنت جماعة جيش العدل السنية، التي تقول إنها تسعى للحصول على مزيد من الحقوق وظروف معيشية أفضل لأقلية البلوخ العرقية، مسؤوليتها عن الهجوم يوم الأربعاء.

كانت إيران، أعلنت، يوم الأربعاء يوم 13 فبراير، مقتل 27 وإصابة العشرات من أفراد الحرس الثوري الإيراني إثر عملية انتحارية استهدفت حافلة تقلهم.

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