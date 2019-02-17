فلكية جدة: سماء السعودية تشهد أكبر “بدر عملاق 2019” الثلاثاء

جدة- الوئام

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد مساء يوم الثلاثاء 14 جمادى الآخرة الموافق 19 فبراير 2019 (حسب تقويم أم القرى) ثاني بدر عملاق من ثلاثة والأكبر هذه السنة وهي فرصة مناسبة للتصوير الفوتوغرافي.

وقال إن مصطلح “القمر العملاق” يطلق على القمر المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتر، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية “قمر الحضيض” ويقصد به وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض.

وأضاف أن البدر العملاق سوف يظهر في سماء المملكة من الأفق الشرقي مع غروب الشمس، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الأربعاء وسيكون حجمة الظاهري أكبر بحوالي 14% وأكثر اضاءة بحوالي 30% مقارنة بأصغر قمر بدر سيحدث هذه السنة في الرابع عشر من سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن هذا القمر البدر سيتميز مقارنة بباقي الأقمار البدر الأخرى في 2019 بأنه يتزامن بشكل استثنائي مع أقرب نقطة في مداره إلى الارض “الحضيض”، فبعد 6 ساعات و50 دقيقة من وقوعه في تلك النقطة ستصل لحظة الاكتمال عند الساعة 6:53 مساء بتوقيت السعودية (3:53 مساء بتوقيت غرينتش) ويكون على مسافة 356.843 كيلومتر.

من ناحية أخرى سوف يكتسي القمر أثناء شروقه اللون الوردي أو البرتقالي وهي ألوان حقيقية نتيجة للغبار والدخان والملوثات في الغلاف الجوي حول الأرض التي تعمل على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، حيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل والتي تصل إلى أعيننا ونراها وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس أثناء غروبها بلون ضارب للحمرة.