“البيئة” تفحص وترقم 2290 رأسا من الإبل خلال مهرجان الملك عبدالعزيز

الرياض- الوئام

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة، فحص وترقيم وإصدار بطاقات المشاركة والملكية ونقل الملكية للإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرياض، موضحة أن الفرق البيطرية أنهت فحص وترقيم أكثر من 2290 رأسًا من الإبل منذ انطلاق المهرجان.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور إبراهيم أحمد قاسم، أن الفرق البيطرية تمكنت من فحص وترقيم أكثر من 1510 رؤوس خلال الأسبوع الأول من المهرجان، وأكملت فحص وترقيم 782 رأسًا من الإبل المشاركة خلال الأسبوع الثاني، وأصدرت بطاقات مشاركة لـ 73 رأسًا، إضافة إلى إصدار بطاقات ملكية ونقل ملكية لنحو 81 رأسًا من الإبل.

وأضاف “القاسم”، أنه تم استبعاد حالة واحدة، وتم اكتشاف 84 حالة مرضية مختلفة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء عملية جراحية لحالة واحدة، وتم التعامل مع ثلاث حالات طارئة من الإبل المشاركة.

ودعا “قاسم”، في حالة وجود إصابات أو ظهور أعراض مرضية للإبل، إلى سرعة التواصل على الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ 8002470000، أو زيارة العيادة البيطرية بموقع المهرجان؛ مشيرًا إلى أن الوضع الصحي العام للإبل مستقر بفضل الله.

وتشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة بـ 80 فريقًا بيطريًا يضم نحو 160 طبيبًا ومساعدًا وفنيًا بيطريًا، يقدم خدمات بيطرية تشمل التسجيل والترقيم والتشخيص وخدمات الرعاية البيطرية والفحوصات المخبرية، والإرشاد البيطري، والكشف عن مخالفات الرفق بالحيوان لمزايين الإبل المشاركة في المهرجان، بالإضافة إلى تطبيق الأنظمة بحق جميع المخالفين.