“الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 8592.01 نقطة

واس- الوئام:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأحد، منخفضًا 34.27 نقطة ليقفل عند مستوى 8592.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 77 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 77 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات, سويكورب وابل ريت, جاكو, أسيج, وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخضري, الراجحي ريت, أمانة للتأمين, التعاونية, ودور فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.38% و9.86%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية, جاكو، الإنماء, دار الأركان, وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, الإنماء, الكابلات، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، مرتفعًا 23.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3454.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 179 ألف سهم تقاسمتها 320 صفقة.