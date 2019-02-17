إتلاف ثلاثة مصانع خمر في الرياض (صور)

الرياض- الوئام

نجحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بالتنسيق والتعاون مع شرطة المنطقة في إتلاف ثلاثة مصانع للخمور والمسكرات داخل أحياء مدينة الرياض، تديرها مجموعة من العمالة الوافدة 14 رجلا يقيمون بصورة غير نظامية إضافة إلى مواطنة.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن فرع الهيئة بمدينة الرياض، تلقى بلاغًا عن المواقع وتمت إحالته لمركز الهيئة حسب الاختصاص المكاني، وتم التنسيق مع الشرطة لاستكمال إجراءات ضبطهما.

وأضاف “السبر”، أنه وجد بداخل المصانع أدوات التصنيع، وكميات من الخمور جاهزة للترويج تم إتلافها من قبل الجهة المعنية.