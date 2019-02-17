التعليقات: 0

بالتنسيق بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة الرياض

إتلاف ثلاثة مصانع خمر في الرياض (صور)

إتلاف ثلاثة مصانع خمر في الرياض (صور)
weam.co/574332
الرياض- الوئام

نجحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بالتنسيق والتعاون مع شرطة المنطقة في إتلاف ثلاثة مصانع للخمور والمسكرات داخل أحياء مدينة الرياض، تديرها مجموعة من العمالة الوافدة 14 رجلا يقيمون بصورة غير نظامية إضافة إلى مواطنة.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، أن فرع الهيئة بمدينة الرياض، تلقى بلاغًا عن المواقع وتمت إحالته لمركز  الهيئة حسب الاختصاص المكاني، وتم التنسيق مع الشرطة لاستكمال إجراءات ضبطهما.

وأضاف “السبر”، أنه وجد بداخل المصانع أدوات التصنيع، وكميات من الخمور جاهزة للترويج تم إتلافها من قبل الجهة المعنية.

روابط ذات صلة

تكريم الجندي «الثبيتي» بعد إصابته في مهمة أمنية بالرياض

تكريم الجندي «الثبيتي» بعد إصابته في مهمة أمنية بالرياض

شرطة الرياض تضبط شابين أنزلا سيدة من مركبة وسرقا السيارة

شرطة الرياض تضبط شابين أنزلا سيدة من مركبة وسرقا السيارة

بالصور.. إتلاف مصانع للخمور بالرياض يديرها 11 شخصا مخالفا

بالصور.. إتلاف مصانع للخمور بالرياض يديرها 11 شخصا مخالفا

مدير شرطة الرياض يكرم عددا من الضباط والأفراد

مدير شرطة الرياض يكرم عددا من الضباط والأفراد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>