الوحدة يتصدر قائمة اللعب النظيف بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

واس- الوئام

تصدر فريق الوحدة لكرة القدم، قائمة اللعب النظيف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد 20 جولة في المسابقة، بـ 27 بطاقة صفراء فقط، وبسجل خالي من البطاقات الحمراء سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ليكون الفريق الوحيد الذي يتميز في هذا الجانب.

وأخرج طاقم حكام الـ 160 مباراة في الـ 20 جولة الماضية بالمسابقة 43 بطاقة حمراء (22 مباشرة، و21 غير مباشرة)، و593 بطاقة صفراء وفقًا لموقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين (www. spl.com.sa).

ويعد الشباب أكثر فرق المسابقة حصولًا على البطاقات الحمراء المباشرة بواقع أربع بطاقات، إضافة إلى بطاقة حمراء خامسة غير مباشرة (أصفر مرتين)، فيما يعد الفيحاء أكثر الفرق حصولًا على البطاقات الحمراء غير مباشرة بواقع ست بطاقات، ولم يحصل لاعبوه على أي بطاقة حمراء مباشرة، يليه الهلال بواقع خمس بطاقات حمراء، منها ثلاث بطاقات غير مباشرة، ثم التعاون بثلاث بطاقات حمراء غير مباشرة فقط.

وحصلت أندية الاتفاق، الأهلي، القادسية، الرائد، الفيصلي، وأحد على بطاقتين حمراويتين مباشرتين , وأندية النصر، الاتحاد، الفتح، والباطن على بطاقة حمراء مباشرة، فيما خرجت البطاقة الحمراء غير المباشرة مرة واحدة لأندية النصر، الشباب، الاتحاد، الاتفاق، الأهلي، القادسية، الفيصلي، الحزم، وأحد.

وعلى صعيد البطاقات الصفراء، يقف الاتفاق أولًا في القائمة بأكثر عدد بطاقات صفراء بواقع 52 بطاقة، ثم الاتحاد (43 بطاقة)، أحد (42 بطاقة)، الشباب (41 بطاقة)، القادسية والحزم (39 بطاقة)، الفتح (38 بطاقة)، التعاون (37 بطاقة)، الهلال والباطن والفيحاء (35 بطاقة)، الفيصلي (34 بطاقة)، الأهلي والرائد (33 بطاقة)، النصر (30 بطاقة)، والوحدة (27 بطاقة).

وعلى مستوى اللاعبين، يعد التشيلي باولو دياز لاعب فريق الأهلي، الوحيد بين جميع لاعبي أندية المسابقة الذي حصل على كل أنواع البطاقات خمس مرات، إذ تحصل على ثلاث بطاقات صفراء، وواحدة حمراء مباشرة، فيما يعد عمر محمد لاعب فريق أحد أكثر لاعب حصل على عدد كروت ملونة، إذ نال 6 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء، ثم الجزائري جمال بلعمري لاعب الشباب (4 صفراء، وحمراء)، ثم لاعب الاتحاد عمر المزيعل (4 صفراء، وحمراء غير مباشرة), فيما يعد المصري حسين السيد لاعب الاتفاق أكثر لاعب حصل على بطاقات صفراء بواقع 7 بطاقات صفراء بدون أن يحصل على أي حمراء.