“تعليم الخرج” يكرم المشرفة التربوية تركية المطيري لحصولها المركز الأول لجائزة التميز

متابعات - الوئام

‏‫كرم مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي صباح اليوم الأحد المشرفة التربوية تركية بنت مريخان المطيري بمناسبة حصولها على المركز الأول في جائزة التعليم للتميز (فئة المرشدة الطلابية) للعام الدراسي 1438/ 1439 هـ، بقاعة الأمير عبدالرحمن بن ناصر للنشاطات التربوية والتعليمية.

جاء الحفل بحضور شقيقي المحتفى بها، وحضور أمين إدارة التعليم عبدالرحمن الدوسري، ومدير الإعلام والاتصال عبدالله القرني، ومدير مركز التميز المؤسسي عمر الخويطر ومدير وحدة الشراكة فهد المياح.

في السياق، قدم مدير التعليم التهنيئة للمشرفة التربوية تركية المطيري والتي تبوأت المركز الأول على مستوى المملكة في جائزة التعليم للتميز في فئة المرشدة الطلابية، مشيدا بهذا الإنجاز الذي تستحقه متمنيا لها التوفيق، وأن يكون ذلك حافزا لها في مجال عملها.

وأضاف مدير عام التعليم أن “إدارة التعليم مهتمة في ترسيخ ثقافة التميز والإبداع وإيجاد بيئة عمل ترعى المتميزين وتحفزهم للعطاء وتذلل لهم العقبات”. معربا عن شكره وتقديره لمركز التميز بقيادة عمر الخويطر، ومساعدته الدكتورة نورة الشلوي، وفريق العمل المتميز في المركز الذين حققوا مركزا متقدما ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى المملكة.

وفي نهاية الحفل؛ قدم مدير التعليم درعاً تذكارياً للمحتفى بها، كما قدم شهادات شكر وتقدير لمدير مركز التميز المؤسسي عمر الخويطر ولمساعدته الدكتورة نورة الشلوي، وذلك لحصول مركز التميز على شهادة التميز على مستوى إدارات التعليم بالمملكة.