وزير الخدمة المدنية: إعلان لوائح الوظائف التعليمية والصحية خلال 6 أسابيع

قال وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبد الله الحمدان، إن اللائحة الجديدة لنظام الموارد البشرية للموظفين الحكوميين تأتي بما ينسجم مع المتغيرات الإدارية الحديثة ويدعم تحقيق رؤية السعودية 2030.

وأضاف في تصريحات لـ”العربية” أن “مجموعة من اللوائح للوظائف التعليمية، والوظائف الصحية في مراحلها النهائية وسوف تأتي تباعا خلال 6 أسابيع بالكثير”.

وتحدث عن “لائحة الوظائف الدبلوماسية التي جرت مراجعتها والتريث في الشروع بالرفع بها بعد تعيين معالي الوزير د. إبراهيم العساف لمنح فرصة للوقت للاطلاع والمراجعة والنقاش”.

وعن المسجلين في برنامج جدارة قال الوزير إنه “يجري العمل عليها وتطويرها، وسوف تقع كافة البوابات تحت بوابة توظيف وطنية موحدة، وهذا يعني بقاء كل البوابات الحالية لكن البوابة الجديدة ستعمل على إيجاد ملف موحد لكل متقدم ولن يجري التفريط بسجلات بوابة جدارة وسنقوم بالبناء عليها”.

وعن تأخر إقرار اللائحة الهندسية التي مضى أكثر من 15 عاماً عليها، قال الوزير “أكاد أجزم أنها في طريقها للاعتماد”، مؤكداً أن وزارات سابقة تتحمل مسؤولية التأخير لسنوات في هذا الأمر.

وأوضح أن اللائحة الجديدة ستعطي الجهات #الحكومية الكثير من الصلاحيات التي كانت تمارس من قبل وزارة الخدمة المدنية، وستتحول إلى الإدارات في الوزارات نفسها.