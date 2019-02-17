ولي العهد: السعودية قادرة على استقطاب 50 مليون سائح في الأعوام الـ 15 المقبلة

الوئام-متابعات

قال صاحب السمو الملكي،ولي العهد،الأمير محمد بن سلمان إن هناك ثقة بالمستقبل المشترك والمشرق بين السعودية وباكستان

وأضاف: “نعمل على توسيع الشراكة الاقتصادية من بينها قطاع السياحة

و باكستان ستصبح دولة قوية قريبا وسنكون شركاء كما كنا دوما

وتابع:باكستان دولة عزيزة على الشعب السعودي بكافة أطيافه

ومن جانبه قال رئيس وزارء باكستان،عمران خان: نشكر ولي العهد السعودي على الزيارة وكنا نتمنى إقامة أطول

وأكد ولي العهد توقيع اتفاقيات مشتركة مع باكستان بقيمة 20 مليار دولار

و قال : لدى السعودية كل المقومات الاقتصادية والتاريخية للتحول إلى وجهة عالمية

وأكد أن السعودية قادرة على استقطاب 50 مليون سائح في الأعوام الـ 15 المقبلة

فيما جدد ثقته في نمو منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة قائلا: ” لدي إيمان في منطقة الشرق الأوسط ونراهن على مستقبلها