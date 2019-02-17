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والد نيمار يكشف “كذبة برشلونة”

والد نيمار يكشف “كذبة برشلونة”
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الوئام - متابعات

كشف والد النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، أن التقارير الصحفية التي تلمح إلى إمكانية عوته إلى فريقه السابق برشلونة مجرد “كذبة”.

وقال الوالد الذي يتولى أيضا إدارة أعمال اللاعب، في تصريحات الأحد لبرنامج “تيليفوت” عبر قناة “تي أف 1” الفرنسية، إن التقارير عبارة عن “كذبة، لا يوجد أي اتصال مع برشلونة” حامل اللقب ومتصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشدد على أن “شخصين بإمكانهما التحدث عن نيمار: أنا وهو. أي منا لم يتحدث عن نية للعودة إلى برشلونة. هذه كذبة”.

وتابع: “برشلونة ناد كبير وكنا سعداء جدا فيه يستحيل ترك لاعب مثله خارج دائرة هذه الشائعات (في سوق الانتقالات)”، مضيفا: “هذه الشائعات تمتعنا جدا”، موجها انتقادات للصحفيين الذين يروجون لها.

وأكد أن “المستقبل في باريس، الحاضر في باريس”، مع إشارته في الوقت ذاته إلى أنه “من الصعب الحديث عن المستقبل لأن في كرة القدم، كل شيء يمكن أن يتغير في أي لحظة”.

وأصبح المهاجم الدولي البرازيلي أغلى لاعب في العالم في صيف العام 2017، عندما دفع نادي باريس سان جرمان قيمة البند الجزائي الوارد في عقده مع النادي الكتالوني، وضمه إلى صفوفه لقاء 222 مليون يورو.

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