التعليقات: 0

في قرار لمدير الجامعة

“جبريل العريشي” مساعداً لوكيل جامعة الملك سعود للتخطيط والتطوير للشؤون الفنية

“جبريل العريشي” مساعداً لوكيل جامعة الملك سعود للتخطيط والتطوير للشؤون الفنية
weam.co/574382
الوئام-متابعات

أصدر مدير جامعة الملك سعود، الأستاذ دكتور/ بدران بن عبدالرحمن العمر ،اليوم،قرارا بتكليف الأستاذ الدكتور جبريل بن حسن العريشي بالعمل مساعداً لوكيل الجامعة للتخطيط والتطوير للشؤون الفنية، بالإضافة إلى عمله.
و الوئام تتمنى  للبرفيسور جبريل العريشي التوفيق والسداد

روابط ذات صلة

“الملك سعود”: بدء استقبال طلبات مكافأة التميز لأعضاء هيئة التدريس

“الملك سعود”: بدء استقبال طلبات مكافأة التميز لأعضاء هيئة التدريس

أسيل السحيباني تحرز جائزة التميز الدولية

أسيل السحيباني تحرز جائزة التميز الدولية

“الملك سعود” تطلق بكالوريوس الرياضة والنشاط البدني للطالبات

“الملك سعود” تطلق بكالوريوس الرياضة والنشاط البدني للطالبات

ثلاث جامعات سعودية تسهم في توطين قطاع الصيدلة

ثلاث جامعات سعودية تسهم في توطين قطاع الصيدلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>