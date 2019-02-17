أصدر مدير جامعة الملك سعود، الأستاذ دكتور/ بدران بن عبدالرحمن العمر ،اليوم،قرارا بتكليف الأستاذ الدكتور جبريل بن حسن العريشي بالعمل مساعداً لوكيل الجامعة للتخطيط والتطوير للشؤون الفنية، بالإضافة إلى عمله.
و الوئام تتمنى للبرفيسور جبريل العريشي التوفيق والسداد
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في قرار لمدير الجامعة
“جبريل العريشي” مساعداً لوكيل جامعة الملك سعود للتخطيط والتطوير للشؤون الفنية
أصدر مدير جامعة الملك سعود، الأستاذ دكتور/ بدران بن عبدالرحمن العمر ،اليوم،قرارا بتكليف الأستاذ الدكتور جبريل بن حسن العريشي بالعمل مساعداً لوكيل الجامعة للتخطيط والتطوير للشؤون الفنية، بالإضافة إلى عمله.