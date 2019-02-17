شاهد.. جائزة وزارة التعليم للتميز من يد الوزير إلى الطلاب

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :-

ما أن حط درع المركز الأول في جائزة التعليم للتميز رحاله في الطائف إلا وصافحته أيدي الطلاب الذين كانوا أكثر سعادة بتحقيق إدارته لهذا الفوز الذي سينعكس على أداء الإدارة كل مكوناتها فيما يخدم المخرج النهائي للتعليم المتمثل في الطلاب والطالبات.

وكانت الإدارة العامة للتعليم في الطائف قد تسلمت درع التميز من يد معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بعد أن حصلت على المركز الأول في الدورة التاسعة للجائزة في فئة الإدارة المبادرة وانتقالها للإدارة المنجزة لينتقل الدرع من يد معالي الوزير إلى أيدي الطلاب.

وقد استقبل مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي وفدا طلابيا من ثانوية ثقيف بالطائف والذين قدموا التهاني للمدير العام ومساعديه على هذا الإنجاز وأبدو فرحتهم بما تحقق مؤكدين أن فوز إداراتهم بهذا التكريم له معنى كبير لدى الطلاب.

من جهته أكد مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي أن ما تحقق من نتائج للإدارة هو انعكاس للجهود المبذولة والتي جميعها تهدف لخدمة الطالب في حجرة الدراسة وتجويد مخرجات التعليم على المستوى المحلي والعالمي