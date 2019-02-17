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الإرياني: الحوثيون يزايدون بالقضية الفلسطينية بينما يحتلون منزل أسرة عرفات في صنعاء

الإرياني: الحوثيون يزايدون بالقضية الفلسطينية بينما يحتلون منزل أسرة عرفات في صنعاء
weam.co/574395
الوئام - متابعات

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تزايد بالقضية الفسلطينية، بينما هي تحتل منزل أسرة الشهيد الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) في العاصمة صنعاء، واقتحمت المقرات الداعمة لفلسطين في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب وذمار.

وأضاف الإرياني عبر تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمليشيات الحوثي هي مادة للمزايدة السياسية والإعلامية والتغرير على البسطاء من المواطنين لاستدراجهم تحت شعارات القدس ورفض التطبيع والزج بهم في الجبهات لقتال اخوانهم اليمنيين خدمة لمشروعهم الأمامي الكهنوتي المتخلف.

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