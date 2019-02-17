هدافو الدوري: قوميز في الصدارة والعقيد يلاحقه.. وسعوديان ضمن القائمة

تشتعل المنافسة بين هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويتصدر القائمة مهاجم الهلال الفرنسي بافتيمبي قوميز بـ16 هدفا، ويأتي في الوصافة عمر السومة محترف الأهلي بـ14 هدفا، و4 مهاجمين في المركز الـثالث حيث سجلوا 13 هدفا وهم مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله، ومهاجم التعاون ليندر تاوامبا ومهاجم الاتفاق كريستيان جوانكا ومهاجم الأهلي ديجانيني تفاريس، كما يتنافس لاعبان سعوديان في القائمة وهما مهاجم الحزم محمد الصيعري الذي سجل 10 أهداف وفهد المولد بـ8 أهداف.

يذكر أن الهلال يأتي في المرتبة الأولى من حيث أكثر الأندية تسجيلا حيث سجل لاعبو الأزرق 51 هدفا وفي المرتبة الثانية التعاون والأهلي بـ42 هدفا والنصر رابعا بـ 40 هدفا.