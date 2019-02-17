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إيران: خطر نشوب حرب مع إسرائيل كبير جدا

إيران: خطر نشوب حرب مع إسرائيل كبير جدا
weam.co/574415
الوئام - متابعات

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال مشاركته في مؤتمر مينوخ أن خطر نشوب حرب مع إسرائيل هائل.

وفيما يتعلق بالملف النووي، قال ظريف إن آلية التجارة الأوروبية لتجاوز العقوبات الأمريكية والتعامل مع إيران لا تفي بالغرض.

وقال ظريف أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: “إن على ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بذل جهد أكبر لإظهار التزامهم بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015”.

وأضاف ظريف: “ينبغي أن تكون أوروبا مستعدة لتحمل المخاطر إذا أرادت أن تسبح ضد تيار الأحادية الأمريكية”.

يذكر أن 3 دول أوروبية، هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أطلقت مطلع فبراير آلية “دعم المبادلات التجارية” مع إيران، تم الإعلان عنها على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

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