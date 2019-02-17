هداف ليفربول التاريخي يحسم صفقة “صلاح وديبالا”

الوئام - متابعات

ردود فعل متوالية بشأن تقارير إعلامية إيطالية وبريطانية تحدثت خلال الأيام الماضية، عن صفقة قادمة محتملة لانتقال النجم المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي إلى يوفنتوس الإيطالي، وأحدث هذه الردود من هداف ليفربول التاريخي الويلزي إيان راش.

وكشفت تقارير أن النادي الإيطالي قد يغري الفريق الإنجليزي بالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا إلى جانب 50 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات صلاح، هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في أفريقيا لمرتين على التوالي.

راش الذي لعب لليفربول وليوفنتوس خلال مسيرته الكروية، وهو الهداف التاريخي للريدز برصيد 346 في كل المسابقات، اعتبر أمر هذه الصفقة محسوما وأنها لن تتم.

وأكد المهاجم الويلزي السابق، أن المدرب الألماني يورغن كلوب لن يوافق بأي شكل من الأشكال على التخلي عن صلاح الذي سجل 36 هدفا لفريقه الموسم الماضي من البريميرليغ، ويتصدر ترتيب الهدافين حاليا برصيد 17 هدفا، ولا يزال ركيزة أساسية في خطط ليفربول المستقبلية.

وفي هذا السياق، أوردت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن كلوب قرر عدم الحديث بشأن مقايضة صلاح مع ديبالا، مفضلا عدم التعاطي مع الموضوع والتركيز مع صلاح وزملائه من أجل إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب حوالي 30 عاما.

وقال راش في تصريحات لصحيفة “كوريري دي تورينو” الإيطالية: “أعتقد أن صلاح سيبقى في ليفربول. الجماهير تحبه، وهو في أحسن حال هنا. لقد وقع عقدا جديدا. ولا أعتقد أن صفقة المبادلة (مع ديبالا) ستتحول إلى واقع”.

وفي الوقت الذي استبعد راش انتقال صلاح إلى يوفنتوس، أكد أن رحيل مواطنه آرون رامسي من أرسنال إلى فريق “السيدة العجوز”، هو خيار صائب معتبرا رامسي “الرجل الأمثل للبيانكونيري”.

ووقع رامسي عقد انتقال حر إلى اليوفي لمدة أربعة أعوام سينضم بموجبه إلى صفوفه في الأول من يوليو المقبل.

وسيصبح رامسي ثالث لاعب ويلزي يرتدي قميص “اليوفي” بعد مواطنيه الأسطوري جون تشارلز وإيان راش.