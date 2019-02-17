حماس تطرد موظفي “كرم أبو سالم”.. وتلجأ إلى “البوابة القطرية”

الوئام - متابعات

طردت حركة حماس موظفي هيئة المعابر والحدود التابعة للسلطة الفلسطينية من معبر كرم أبو سالم التجاري، بين قطاع غزة وإسرائيل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأفادت مصادر لقناة “سكاي نيوز عربية”، الأحد، أن موظفي الهيئة غادروا المعبر، بعد تعرضهم لتضييق استمر لعدة أيام من قبل حركة حماس.

وأضافت أن “عناصر مسلحة من حماس أقاموا حاجزا عند المعبر ورفضوا مرور موظفي المعبر منه قبل الخضوع للتفتيش والتدقيق، كما حولوا سير شاحنات البضائع والمواد التموينية إلى ساحة خارجية عبر ما يسمى بـ(البوابة القطرية)”.

وأفادت الوكالة نقلا عن إدارة المعبر، أن “عناصر من حماس بالزي العسكري والمدني قاموا بطرد موظفي هيئة المعابر والحدود على معبر كرم أبو سالم ومنعوهم من الاقتراب من المعبر لمدة 3 أيام تحت حجج وذرائع واهية”.

وأكدت الإدارة أن “عناصر حماس يصرون على أخذ بصمات موظفي الهيئة والتوقيع على استبيان، إلا أنهم رفضوا الانصياع إلى أوامرهم”.

وتضع حماس منذ الأحد الماضي عراقيل أمام عمل موظفي هيئة المعابر، وتمنعهم من الوصول إلى معبر كرم أبو سالم، وتقوم بتحويل سير شاحنات البضائع والمواد التموينية إلى ساحة خارجية عبر ما يسمى بـ”البوابة القطرية” وتجني رسوما وضرائب إضافية عن كل شاحنة تمر عبر المعبر.

ويعد معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد في غزة، الذي تمر من خلاله البضائع والمواد الغذائية والتموينية ومواد البناء والمحروقات والمستلزمات الطبية والأدوية لأهالي القطاع المحاصر.