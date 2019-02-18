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تمتد إلى الشرقية وحائل

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في تبوك والجوف والشمالية

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في تبوك والجوف والشمالية
weam.co/574457
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وحائل، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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