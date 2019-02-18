لندن- الوئام:

يستضيف تشيلسي غريمه مانشستر يونايتد وعينه على تحقيق الفوز لنسيان خيبته المحلية في الدوري عندما سقط أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة في حين يسعى فريق الشياطين الحمر إلى العودة إلى سكة الانتصارات بعد سقوطه الأوروبي على ملعبه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثنائية نظيفة.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

ويفتح استاد ستامفورد بريدج أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير2019، الموافق 13 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-19.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

خسر الشياطين الحُمر مباراتهم الأخيرة أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، وذلك في ذهاب دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما في الدوري فيتحل الفريق رفع الفريق حاليًا المركز الرابع برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الخامس.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

فبعد 26 مباراة استطاع زملاء بول بوجبا تحقيق الانتصار في 15 مباراة، وتعادلوا في ست وخسروا خمس مباريات.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

على الجانب الآخر كانت بداية تشيلسي في الدوري رائعة هذا الموسم، لكن تراجع نتائج الفريق في الجولات السابقة الأخيرة، فكانت آخر مبارياته أمام فريق في الدوري أمام مانشستر سيتي وتلقوا هزيمة كبيرة بنتيجة (0-6).

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

ويحتل الفريق حاليًا المركز السادس في ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة وبفارق 15 نقطة كاملة عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 26 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى ست هزائم.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

سيفتقد مانشستر يونايتد في اللقاء ضد تشيلسي الثنائي ماركوس روخو، أنطونيو فانسيا، ماتيو دارميان بداعي الإصابة، ولن يفتقد الشياطين الحُمر أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

سيبدأ المدرب أولى سولشاير بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيعتمد على ليندلوف وجونز في مركز قلب الدفاع، وسيتولى قيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي راشفورد، مارسيال، لينجارد.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

سيفتقد تشيلسي في هذا اللقاء الصعب ماركو فان جينكل بسبب الإصابة، ولن يفتقد البلوز أي لاعب آخر بداعي الإيقاف، وسيكون فريق ساري مكتمل العدد لخوض هذه المواجهة.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

سيبدأ المدرب الإيطالي اللقاء بطريقته وبتشكيلته الذي اعتاد عليها مع الفريق، ففي حراسة المرمى سيتواجد كيبا، وسيتكون رباعي الدفاع من آثبليكويتا، لويز، روديجير وألونسو، أما وسط الميدان فسيُدفع فيه بكانتي، كوفاتشيتش وجورجينيو، وسيقود الهجوم إيدين هازارد بجانب ويليان وهيجواين.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

البطولة: كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

المباراة: تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

الملعب: استاد ستامفورد بريدج

الموعد: اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2019، 13 جمادى الآخرة 1440 هجريًا في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة:

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