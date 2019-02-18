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ما تزال المواجهات مستمرة

مقاتلو القبائل يدمرون تجمعات للحوثيين في مديرية كُشَر بحجة

مقاتلو القبائل يدمرون تجمعات للحوثيين في مديرية كُشَر بحجة
weam.co/574461
صنعاء -الوئام:

دمر مقاتلو القبائل في مديرية كُشَر التابعة لمحافظة حجة تجمعات للمتمردين الحوثيين في منطقة درب المرو إحدى عُزَل قرى عزلة العبيسة في شرق المديرية.

وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلين ينتمون إلى قبيلة بني ريبان دمروا تجمعات للمليشيا في منطقة درب المرو.

وبحسب المصادر فإن القبائل تواصل تعزيز صفوفها بمقاتلين من مديريات كُشَر وقارة ووشحة والجميمة وأفلح الشام بينما ما تزال المواجهات مستمرة إلى الآن في موقعي قرايات والطواية.

وبالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت تجمعات للحوثيين في وادي مور وبلاد ذو نحزه شرق العبيسة وأسفرت عن مصرع أكثر من 20 عنصرًا من المليشيا وجرح آخرين وتدمير عربتين تابعتين للمليشيا.

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