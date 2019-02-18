تحقيقات في محاولة «الانقلاب» على ترامب

واشنطن- الوئام:

وعد سيناتور جمهوري بارز في مجلس الشيوخ بالتحقيق في مزاعم مناقشة نائب وزير العدل الأمريكي رود روزنشتاين محاولة الإطاحة بالرئيس دونالد ترامب من منصبه في عام 2017.

وقال السناتور ليندسي جراهام لشبكة “سي.بي.إس” التلفزيونية: “هناك مزاعم من مدير مكتب التحقيقات الاتحادي “إف.بي.آي” بالوكالة حينها، أن نائب وزير العدل كان يحاول بشكل أساسي القيام بعزل إداري للرئيس، وفقاً للتعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي.

وقال جراهام وهو أحد مؤيدي ترامب: نائب وزير العدل ينفي ذلك. لذلك أتعهد لمشاهديك بما يلي: أننا سوف نعقد جلسه استماع لنعرف من يقول الحقيقة، وماذا حدث بالفعل.

وقال أندرو ماكابي الذي تولى رئاسة “إف.بي.آي” بالوكالة في مقابلة ستُذاع في وقت لاحق من يوم الأحد (بتوقيت الولايات المتحدة)، أن روزنشتاين شعر بقلق شديد حيال طرد مدير الإف.بي.آي جيمس كومي في مايو 2017، حيث ناقش تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي لعزل ترامب.

وقال مكابي لبرنامج “60 دقيقة” المذاع على شبكة “سي.بي.إس” الأمريكية، إن “نائب وزير العدل، كان قلقاً جداً بشأن الرئيس وقدراته ونواياه في هذا التوقيت”.

وتم بالفعل بث مقاطع من مقابلة مكابي يوم الخميس.ورداً على سؤال حول ما إذا كان سوف يستدعي روزنشتاين ومكابي، أجاب جراهام: “ولم لا، إذا كان هذا هو ما يتطلبه الأمر؟”.