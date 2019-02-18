ريال مدريد يقدم أسوأ مواسمه بـ«الليغا» خلال 10 سنوات

مدريد- الوئام:

عقب سقوطه المفاجئ في عقر داره سانتياغو برنابيو على يد جيرونا 1-2 ضمن الجولة 24 لليغا، حقق ريال مدريد أسوأ موسم له في المسابقة خلال 10 سنوات وتحديداً منذ موسم (2008-09).

ولم يخسر الفريق “الملكي” 7 مرات في الليغا منذ نحو 10 سنوات، توج خلالها باللقب مرتين بخسارتين فقط على مدار المسابقة في موسم (2011-12)، و3 في آخر تتويج له تحت قيادة المدرب الفرنسي الأسبق زين الدين زيدان في (2016-17).

وأنهى الريال الموسم الماضي بست هزائم، وهو الرقم الذي تم كسره بعد خسارة اليوم أمام الفريق الكاتالوني، ووضع حداً لسلسلة انتصاراته خلال المواجهات الخمس الماضية.

والمثير في الأمر، أن ريال مدريد أظهر هذا الموسم تماسكاً في المباريات التي خاضها بعيداً عن سانتياغو برنابيو، الذي كان شاهداً على سقوطه 3 مرات أمام ليفانتي (1-2)، ثم ريال سوسييداد (0-2)، واليوم أمام جيرونا (1-2)، والتعادل (0-0) في مناسبة أمام الجار أتلتيكو مدريد، أي ما يعادل 11 نقطة، وهو ما يقلل كثيراً من حظوظه في الظفر باللقب.

وتعود آخر خسارة للريال في جميع البطولات إلى 16 يناير (كانون الثاني)، وكانت أمام ليغانيس بهدف نظيف في إياب ثمن نهائي كأس الملك، ولكنها لم تؤثر على تأهل الفريق للدور التالي.

بينما كانت المرة الأخيرة التي فشل فيها الفريق في الخروج بالنقاط الثلاث في الليغا في 6 يناير (كانون الثاني) أمام جماهيره بثنائية نظيفة أمام ريال سوسييداد.

يذكر أن خسارة اليوم أمام جيرونا، تسببت في توقف رصيد كتيبة الأرجنتيني سانتياغو سولاري عند 45 نقطة، لتتراجع للمركز الثالث بعد فوز أتلتيكو مدريد (47 نقطة) بهدف نظيف على رايو فاييكانو، وتبتعد عن صدارة الغريم التقليدي برشلونة بفارق 9 نقاط.