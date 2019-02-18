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لا يزال في مرحلة التطوير

تعّرف عليه: هاتف قابل للطي يتحول إلى ساعة ذكية

تعّرف عليه: هاتف قابل للطي يتحول إلى ساعة ذكية
weam.co/574475
متابعات -الوئام:

تعمل شركة “TCL” الصينية المُصنعة لأجهزة التلفزيون على إنتاج أول سلسلة من أجهزتها الذكية القابلة للطي، متضمنة جهازين لوحيين، وهاتفين ذكيين، ونسخة خاصة من هاتف ذكي يتحول إلى سوار، أو ساعة ذكية حول المعصم.

وحسب موقع “سي نت” الإلكتروني المعني بالأخبار التقنية، سيكون أحد الأجهزة اللوحية بشاشة قابلة للطي مثل الصدفة، أما الثاني فسيكون بشاشة مرنة تُطوى للخارج مثل هاتف “Royale Flexpai”.

وهناك إصداران لهاتفين ذكيين يمكن طيهما للداخل أو الخارج، وتوجد نسخة واحدة من تلك السلسلة بشاشة منحنية يمكن تحويلها إلى ساعة ذكية، أو سوار تلتف حول المعصم.

ووفقاً لمصادر مقربة من الشركة، فإن الأجهزة لا تزال في مرحلة التطوير، ومن المتوقع طرحها في الأسواق بحلول 2020، ومن المقرر أن تكشف الشركة المعلومات وتفاصيل إضافية عن هذه الأجهزة المطوية في مؤتمر المحمول العالمي 2019، الذي يقام بين 25 و28 فبراير الجاري في برشلونة الإسبانية.

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