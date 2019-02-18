انطلاق برنامج TOT لـ 50 متدرب ومتدربة في تعليم الطائف

الطائف - الوئام - عبدالله العازمي:

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، أن البرنامج التدريبي يهدف لصناعة المدرب وفق معايير عالية الجودة، وتخريج عدد من المدربين والمدربات لتنفيذ البرامج التدريبية لشاغلي الوظائف غير التعليمية في الميدان التعليمي، بالاضافة إلى إدارة وتنفيذ البرامج التدريبية بأحدث الأساليب والنظريات التربوية.

ودشن اللهيبي، اليوم، برامج إعداد المدربين TOT، بفندق إيدريوم، والذي يستهدف 50 مدرباً ومدربة، بحضور مساعد المدير العام للخدمات المساندة، المهندس وسام حابس، ومدير إدارة الموارد البشرية، عبدالله بن مساعد الحارثي، وعدد من مديري الادارات والمكاتب والمشرفين التربويين، وعدد من منسوبي ومنسوبات التعليم.

وقدم مدير تعليم الطائف شكره وتقديره لإدارة الموارد البشرية (بنين وبنات) على تنفيذ هذه النوعية من البرامج التي تستهدف شاغلي الوظائف غير التعليمية وتطوير أدائهم بما ينعكس ايجابا على أدائهم في العمل، مشيداً بجهود مدير تطوير الموارد البشرية الاستاذ سليمان الربيعي ومدرب البرنامج الاستاذ محمد الثقفي. ونوه مدير الموارد البشرية، عبدالله الحارثي، أن المشاركين والمشاركات سيتمكنون في نهاية البرنامج من التعرف على أسس العملية التدريبية وإدارة جلساتها بفعالية وتصميم نظام تدريبي متكامل وتحليل الاحتياجات التدريبية وبناء أهدافها ومحتوياتها وتقويمها.

ودشن طلال بن مبارك اللهيبي، تطبيقات الجودة، التي تشمل مدارس الجودة وحلقات الجودة وقياس جودة الخدمة وقياس رضا المستفيد بإدارة الجودة وقياس الأداء بتعليم الطائف، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية فهّاد الذويبي والمساعد للخدمات المساندة المهندس وسام حابس، ومدير إدارة الجودة وقياس الأداء خالد الثبيتي، وعدد من مديري الإدارات والمشرفين التربويين.

وتم عرض مشروع مدارس الجودة، الذي يهدف إلى بناء النظام المؤسسي في المدارس، وتحقيق رضا المستفيد، وتجويد بيئات التعلم، بالإضافة إلى بناء نظم الجودة والاعتماد، كما تسهم في رفع كفاءة المدرسة من خلال استخدام منهجيات التحسين، والمنافسة علي جوائز التميز المحلية والإقليمية، وهي تستهدف جميع مدارس تعليم الطائف (بنين، بنات).

كما تم عرض مشروع حلقات الجودة والذي يستهدف إدارات ومكاتب ومدارس بتعليم الطائف، في حين تكمن أهداف المشروع في تحسين وتطوير الأداء باستخدام أدوات ومنهجيات الجودة، كما يحقق الكفاءة والفاعلية في الأداء باستخدام أدوات ومنهجيات الجودة، ويشجع العاملين على الابتكار والتجديد، ويبني روح الثقة والتعاون بين الأفراد، كما يعزز المشاركة في صنع واتخاذ القرارات.

وأوضح اللهيبي أن ما تحقق من تميز في إدارة تعليم الطائف فهو من الجهود المميزة والجودة العالية من إدارات ومكاتب ومدارس، مبيناً أنه يعوّل علي الجميع الاستمرارية في تحقيق الانجازات ومواصلة التميّز، لكونه يعد الاختبار الفعلي على الجودة في الأداء، والاهتمام بتنفيذ هذه المشاريع سيكون له بصمة كبيرة في المدارس، تعود بالنفع بإذن الله للميدان التربوي، وتنمّي الجودة في العمل داخل الحجرات الصفية، وبالتالي يتعلّم الطلاب منهجيات الجودة بشكل منظم وممنهج.