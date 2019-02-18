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والعقود الآجلة لبرنت ترتفع 0.6%

النفط قرب ذروة 2019 بفعل خفض المعروض وتفاؤل محادثات التجارة

النفط قرب ذروة 2019 بفعل خفض المعروض وتفاؤل محادثات التجارة
weam.co/574511
الوئام - وكالات

سجلت أسعار النفط، اليوم، أعلى مستوياتها منذ نوفمبر من العام الماضي، بدعم من خفض المعروض الذي تقوده “أوبك”، والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، وآمال حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 38 سنتا، بما يعادل 0.6% عن الإغلاق السابق، إلى 66.63 دولار للبرميل في الساعة 0657 بتوقيت جرينتش. وصعد برنت في وقت سابق إلى 66.78 دولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا، أو 0.9%، إلى 56.06 دولار للبرميل. وسجل الخام أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني عند 56.13 دولار في وقت سابق يوم الاثنين.

وتلقت الأسعار دعما من شح الإمدادات في السوق، نظرا لخفض الإنتاج من “أوبك” ومنتجين آخرين مثل روسيا. واتفقت المنظمة في أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا، لمنع حدوث تخمة في المعروض.

ودعمت أيضا العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا عضوي “أوبك” أسعار الخام.

وقال متعاملون إن الأسواق المالية، ومن بينها أسواق العقود الآجلة للخام، تلقت دعما إضافيا من الآمال بأن تتمكن الولايات المتحدة والصين من حل نزاعهما التجاري قريبا، والذي يضغط على النمو الاقتصادي العالمي.

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