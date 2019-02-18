مدرب الهلال السابق يوضح صعوبة مهمة مواطنه فيتوريا في تدريب النصر

الوئام - متابعات

أوضح خورخي خيسوس، المدير الفني السابق لنادي الهلال، بعد عودته إلى البرتغال، صعوبة مهمة مواطنه روي فيتوريا مدرب النصر.

قال مدرب الهلال السابق في تصريحات لوسائل إعلام، إن فيتوريا أمامه مهمة صعبة في السعودية، وأوضح أن فيتوريا يمتلك فريق جيد في النصر،وهناك فارق 6 نقاط مع الهلال، ولكن الأمر لن يكون سهلا، فالزعيم أقوى بكثير، حسب قوله.

ولم يتواجه خيسوس وفيتوريا في السعودية، رغم تدريب الهلال والنصر، وذلك بسبب رحيل الأول قبل تولي الأخير المسئولية الفنية للعالمي، حين رحل خيسوس عن تدريب الهلال بعد رفضه التمديد لموسم جديد، وتولى الكرواتي زوران ماميتش المسئولية الفنية بدلا منه.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 49 نقطة، والنصر يلاحقه في الوصافة بـ 43 نقطة.