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قال لهم لا يهمني ذلك

مسؤول أمريكي: ترامب صّدق بوتين وكّذب مخابراته!

مسؤول أمريكي: ترامب صّدق بوتين وكّذب مخابراته!
weam.co/574521
واشنطن- الوئام:

لم يصدق ترامب تقارير الاستخبارات الأمريكية التي أكدت وجود صواريخ كورية شمالية يمكنها بلوغ الأراضي الأمريكية، وأصغى لبوتين الذي كذب هذه الاستخبارات.

وقال القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أندرو ماكيب، إن الرئيس دونالد ترامب لم يصدق التقرير لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه بأن بيونغ لا تملك مثل هذه الصواريخ، وفق ما ذكر موقع قناة روسيا اليوم اليوم الإثنين.

وأضاف ماكيب عندما أعلن موظفو الاستخبارات أن التأكيد الروسي لا يتوافق مع تقارير الاستخبارات، رد عليهم ترامب بالقول: لا يهمني ذلك، أنا أثق في الرئيس بوتين.

وفي وقت سابق، كشف تقرير نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، وجود قاعدة عسكرية لم تُعلن في كوريا الشمالية تستخدم مقراً لكتيبة صواريخ استراتيجية من طراز “نودونغ-1” البالستية متوسطة المدى.

وقال التقرير، إن القاعدة تلعب دوراً رئيسياً في تطوير الصواريخ الباليستية التي يمكنها الوصول إلى كوريا الجنوبية، واليابان، ومنطقة غوام الأمريكية في غرب المحيط الهادئ.

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