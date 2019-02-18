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لقاء بين مسؤول قطري وحاخام أمريكي

قطر تبحث تسهيل حضور الإسرائيليين لمونديال 2022

قطر تبحث تسهيل حضور الإسرائيليين لمونديال 2022
weam.co/574527
الرياض- الوئام:

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إسرائيل طلبت من أحد كبار الحاخامات الأمريكيين، للتوسط لدى قطر لتسهيل حضور الإسرائيليين بطولة كأس العالم 2022 في الدوحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدوحة استقبلت الحاخام مارك شنيير، الذي ناقش مع المسؤولين القطريين هذا الملف.

ولفتت الصحيفة إلى موافقة سكرتير اللجنة المنظمة للمونديال، أو الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر حسن الذوادي، على حضور الإسرائيليين، قائلةً إنه أبلغ شنيير بالموافقة على حضور الإسرائيليين البطولة، بناءً موافقات رسمية قطرية عليا.

وقال شنيير للصحيفة، إن قطر وافقت على استضافة المشجعين الإسرائيليين في المونديال مُضيفاً أن الدوحة رشحته ليكون المستشار والمشرف الديني على الأطعمة المطابقة للشريعة الموسوية، في أماكن إقامة المشجعين اليهود أثناء المونديال.

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