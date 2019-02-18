التعليقات: 0

انطلاق حملة “بدمائنا نشارككم” في مطار الطائف الدولي

انطلاق حملة “بدمائنا نشارككم” في مطار الطائف الدولي
weam.co/574565

دشن مطار الطائف الدولي، حملة التبرع بالدم تحت شعار “بدمائنا نشارككم 3″، صباح اليوم الإثنين، بالتعاون مع مستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الطائف.

وتهدف الحملة إلى تحفيز المتبرعين بالدم نحو الأعمال التطوعية والاستمرار في تنظيمها وتنمية ثقافة التبرع والتطوع لدى منسوبي المطار وزواره بزيادة الوعي والمشاركة المجتمعية، التي تأتي ضمن سلسلة من البرامج المتنوعة والتسهيلات المقدمة من إدارة المطار للجنود البواسل لما يقومون به من تضحيات لهذا الوطن الغالي، تحت مظلة برنامج كيف نكون قدوة.

ويهدف المطار من تنفيذ هذه الحملة إلى تعزيز دور المطارات في خدمة المجتمع بجعله جزءً لا يتجزأ منه استشعارًا بالمسئولية الوطنية لدعم ثقافة العمل التطوعي بالمطارات، فضلًا عن أنها تصب في تنويع الأدوار المناطة للمطارات بجعلها تتفاعل مع المجتمعات التنموية.

يذكر أن الحملة تأتي ضمن سلسلة من البرامج المقدمة من إدارة المطار لجنودنا البواسل لما يقدمونه من إنجازات تستدعي الوقوف بجانبهم ومساندتهم بكامل الإمكانيات المتاحة خصوصاً أنها لاقت استحسان منسوبي المطار والجهات العاملة به وتفاعل عدد كبير من الموظفين معها، علماً بأنها ستستمر لمدة ثلاثة أيام بداءً من اليوم الإثنين 13 جمادى الآخر 1440هـ.

روابط ذات صلة

الكشافة يستقبلون الحجاج بالورود

الكشافة يستقبلون الحجاج بالورود

مطار الطائف الدولي يستقبل أول رحلة دولية قادمة من الكويت

مطار الطائف الدولي يستقبل أول رحلة دولية قادمة من الكويت

مطار الطائف الدولي يكرم موظفاً عثر على مبلغ مالي كبير وأعاده لصاحبه

مطار الطائف الدولي يكرم موظفاً عثر على مبلغ مالي كبير وأعاده لصاحبه

بالصور.. مطار الطائف الدولي يستقبل أول رحلة دولية قادمة من سلطنة عمان 

بالصور.. مطار الطائف الدولي يستقبل أول رحلة دولية قادمة من سلطنة عمان 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>