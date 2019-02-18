انطلاق حملة “بدمائنا نشارككم” في مطار الطائف الدولي

دشن مطار الطائف الدولي، حملة التبرع بالدم تحت شعار “بدمائنا نشارككم 3″، صباح اليوم الإثنين، بالتعاون مع مستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الطائف.

وتهدف الحملة إلى تحفيز المتبرعين بالدم نحو الأعمال التطوعية والاستمرار في تنظيمها وتنمية ثقافة التبرع والتطوع لدى منسوبي المطار وزواره بزيادة الوعي والمشاركة المجتمعية، التي تأتي ضمن سلسلة من البرامج المتنوعة والتسهيلات المقدمة من إدارة المطار للجنود البواسل لما يقومون به من تضحيات لهذا الوطن الغالي، تحت مظلة برنامج كيف نكون قدوة.

ويهدف المطار من تنفيذ هذه الحملة إلى تعزيز دور المطارات في خدمة المجتمع بجعله جزءً لا يتجزأ منه استشعارًا بالمسئولية الوطنية لدعم ثقافة العمل التطوعي بالمطارات، فضلًا عن أنها تصب في تنويع الأدوار المناطة للمطارات بجعلها تتفاعل مع المجتمعات التنموية.

يذكر أن الحملة تأتي ضمن سلسلة من البرامج المقدمة من إدارة المطار لجنودنا البواسل لما يقدمونه من إنجازات تستدعي الوقوف بجانبهم ومساندتهم بكامل الإمكانيات المتاحة خصوصاً أنها لاقت استحسان منسوبي المطار والجهات العاملة به وتفاعل عدد كبير من الموظفين معها، علماً بأنها ستستمر لمدة ثلاثة أيام بداءً من اليوم الإثنين 13 جمادى الآخر 1440هـ.