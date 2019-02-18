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إيقاف المولد ثمان مباريات رسمية

«الانضباط» تصدر قرارات في حق المولد ومحترف الشباب

«الانضباط» تصدر قرارات في حق المولد ومحترف الشباب
weam.co/574584
الرياض- الوئام- عبدالعزيز السديري:

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم حزمة من القرارات الانضباطية المصاحبة لأحداث الجولة العشرين من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث أصدرت اللجنة قراراً بإيقاف محترف نادي الشباب البرازيلي سيبستياو دي فرايتاس جونيور مباراتين رسميتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، على خلفية التدخل العنيف الذي قام به في مواجهة فريقه أمام الوحدة الجولة الماضية.

كما أصدرت اللجنة قراراً يقضي بإيقاف مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أسامة المولد ثمان مباريات رسمية وإلزامه بدفع غرامة مالية وقدرها (20,000) ريال، وذلك على إثر إعتدائه على مدرب فريق الرائد في اللقاء الذي جمع الفريقين الجولة الماضية.

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