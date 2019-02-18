بلدية الشوقية تنفذ حملة لمنع الاحتطاب الجائر

مكة- الوئام- حجب العصيمي

نفذت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مؤخرًا، وبالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة، حملة لمنع الاحتطاب الجائر ومصادرة الحطب المحلي المعروض للبيع في الطرقات والمحلات التجارية والمستخدم في المطاعم الواقعة ضمن نطاق البلدية، بهدف المحافظة على البيئة والعمل على زيادة الغطاء النباتي، وتم خلال الحملة مصادرة كميات الحطب المعروض للبيع على الطرق إضافةً إلى حجز المركبات التي تحمل الحطب.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس عمر المالكي، أن الاحتطاب الجائر سلوك عدواني خطير يهدد الإصحاح البيئي، وبيعه والإتجار به تصرف يستوجب العقوبة، بالرغم من وجود منتجات بديلة مستوردة ومنافسة للحطب والفحم المحلي من حيث الجودة والمواصفات، مبينًا أن فرق الرقابة الميدانية بالبلدية تقوم بتعقب المخالفين الذين يبيعون الحطب المحلي في الطرقات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفرض العقوبات على المخالفين.