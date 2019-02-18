922 فريقا رياضيا من تعليم جدة يشاركون في أكبر دوري للمدارس بالخليج العربي

جدة- الوئام- حجب العصيمي

انطلقت المرحلة التمهيدية من دوري المدارس بمحافظة جدة، والذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة في اتحاد الرياضة المدرسية، تحت شعار “جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل” بمشاركة 922 فريق رياضي يمثلون 432 مدرسة من إدارة تعليم جدة.

وقال مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي: يشكل دوري المدارس أحد أهم الروافد التي تغذي الأندية والمنتخبات في جميع الألعاب وفي مقدمتها رياضة كرة القدم باللاعبين الموهوبين والمتميزين في اللعبة، ومشاركة الطلاب من مدارس تعليم جدة في دوري المدارس بهذه الأعداد الكبيرة من الفرق الرياضية يشير إلى أهمية المشاركة ودورها في إبراز المواهب الفردية والجماعية للفرق المشاركة بقيادة معلمين متميزين وأكفاء في التدريب وقيادة الفرق المشاركة.

من جهته، أوضح مدير إدارة نشاط الطلاب المنسق العام للبطولة بتعليم جدة عوض بن جابر العتيبي، بأن فرق العمل من إدارة نشاط الطلاب النشاط الرياضي وقسم التربية البدنية بتعليم جدة تهتم بدعم المنافسات والمشاركات في كافة الأنشطة بما فيها الألعاب الرياضية وفي مقدمتها رياضة كرة القدم التي تُعد شغف للكثير من الطلاب والشباب بشكل عام ، حيث تم دعوة وتحفيز كافة مدارس تعليم جدة من خلال مكاتب التعليم وبيان أهمية المشاركة لأكبر عدد من الطلاب لتعم الفائدة للجميع لدعم ورعاية الموهوبين رياضياً في المنافسات، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 922 فريق رياضي يمثلون 432 مدرسة من تعليم جدة، إضافة إلى اختيار وتجهيز الملاعب والأدوات والكوادر البشرية من منسقين وحكام للمساعدة في نجاح بطولة دوري المدارس.

يشار إلى أن دوري المدارس يقام على مستوى 47 محافظة ومنطقة بمشاركة 114367 طالبا يمثلون 5447 مدرسة من مراحل التعليم العام من خلال 11028 فريق كأكبر دوري مدارس في الخليج العربي، وتشهد البطولة برامج مصاحبة لاكتشاف الموهوبين وتأهيل المدربين والحكام.