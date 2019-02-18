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الجمارك والجمعية السعودية للرفق بالحيوان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

الجمارك والجمعية السعودية للرفق بالحيوان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك
weam.co/574597
الرياض- الوئام

وقّعت الجمارك والجمعية السعودية للرفق بالحيوان، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم، بهدف توثيق مجالات التعاون المشترك بينهما وتعزيز جهودهما في مجال الرفق بالحيوانات الصادرة والواردة من وإلى المملكة والحفاظ على سلامتها، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأحمد بن عبدالعزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك.

وقّع مذكرة التفاهم عن الجمارك السعودية محمد بن علي النعيم، وكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك للأمن الجمركي، فيما وقعها عن الجمعية السعودية للرفق بالحيوان نائب رئيس مجلس الإدارة، الأمين العام للجمعية، المستشار منصور بن صالح الخنيزان.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتولى ضابطا اتصال عن الجهتين التنسيق المشترك للتعاون في عدد من المجالات أبرزها، تبادل التدريب والتثقيف في عدة نواحي، تفعيل الاستفادة من خبرات الكوادر البشرية، تقديم الاستشارات والتطوير لعمل المحاجر البيطرية والملاجئ ومراكز الإيواء الخاصة بالحيوانات، ومشاركة مختصين من الجمارك والجمعية السعودية للرفق بالحيوان في حملات مشتركة أو خاصة بأيٍ منهما سواء بالمعارض أو المؤتمرات أو الندوات، وكذلك في الحملات الإرشادية بالمنافذ الجمركية.

كما تضمّنت مذكرة التفاهم، العمل على التنسيق بين الجهتين بما يُساهم في تحسين بيئة الحيوانات في المحاجر الموجودة بجميع المنافذ الجمركية، وتشكيل فريق عمل تكون مهامه تقديم الاستشارات التي تخص مراكز إيواء الوسائل الحية، إلى جانب الاستفادة من إمكانيات الجعمية السعودية للرفق بالحيوان فيما يخص الوسائل الحية غير المستفاد منها بالجمارك السعودية.

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