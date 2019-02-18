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الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي (الأول) بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي (الأول) بن عبدالعزيز
weam.co/574614

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي ( الأول ) بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 14 / 6 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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