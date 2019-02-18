ضربة قاسية لنيمار.. جماهير البرازيل تخذل أغلى لاعب في العالم

الوئام - متابعات

كشف استفتاء حديث لشبكة أي إس بي إن برازيل” العملاقة، نتائج مخيبة عن آراء مشجعي كرة القدم في البلد “المجنون” باللعبة، بشأن نيمار نجم هجوم منتخب “السامبا” وباريس سان جرمان الفرنسي.

ونشرت الشبكة استفتاء لأعظم اللاعبين البرازيليين الذين أتوا بعد الأسطورة بيليه، شارك فيه أكثر من 160 ألف برازيلي.

وجاء أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم (222 مليون يورو) في مركز “صادم” بنتائج الاستفتاء، حيث لم يذكر اسمه في قائمة أعظم 10 لاعبين بتاريخ البرازيل، واكتفى بالمركز الحادي عشر.

ويعكس الاستفتاء حالة من انعدام الثقة لدى الجمهور البرازيلي في لاعب برشلونة السابق، الذي تراجع مستواه كثيرا منذ انتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي قادما من الفريق الإسباني قبل عامين.

وخذل نيمار جماهير بلاده في بطولتي كأس العالم 2014 و2018، فيما تعقد عليه آمال كبيرة لتحقيق لقب بطولة “كوبا أميركا” التي تقام الصيف المقبل في البرازيل.

وجاء المهاجم البرازيلي السابق رونالدو الملقب بـ”الظاهرة” في المركز الأول، كأعظم برازيلي جاء بعد بيليه، تلاه نجم برشلونة السابق رونالدينيو، ثم المهاجم روماريو.

وهذه قائمة اختيارات المصوتين البرازيليين لأعظم لاعبي “السامبا” بعد بيليه، وفقا لاستفتاء “أي أس بي أن برازيل”:

1- رونالدو

2- رونالدينيو

3- روماريو

4- زيكو

5- ريفالدو

6- سقراط

7- كاكا

8- لاعبون آخرون

9- فالكاو

10- كاريكا

11- نيمار