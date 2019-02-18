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تقرير أمريكي: حكومة تركيا تخلصت من ضباط كبار بالقوات الجوية وسرحت أكثر من 300 طيار

سلطت مجلة ناشيونال إنتريست الضوء على الحالة التي باتت عليها القوات الجوية التركية، أعقاب تخلص الحكومة التركية من كبار ضباط القوات الجوية وسرحت أكثر من 300 طيار من مقاتلي إف-16.

ووفقا لتقرير المجلة الأمريكية، فإن خطوة الحكومة التركية تهدف إلى جعل الجيش التركي بلا تهديد سياسي ما عزز الحكم الاستبدادي في تركيا، وفقا لوصف المجلة.

وأضاف التقرير أن الحكومة التركية طهرت قواتها الجوية بشكل سيء لدرجة أنها بالكاد تستطيع تسيير مقاتلاتها من طراز إف 16,

ورفضت واشنطن طلبا من أنقرة إرسال مدربي طيران إلى تركيا لتعويض النقص في القوات الجوية.

وقال التقرير أن أنقرة سعت إلى مساعدة من باكستان لتدريب مقاتليها، رغم أن تدريب الطيارين الأتراك ينتهك قوانين تصدير الأسلحة الأمريكية.

وأضاف أن الحكومة التركية أصدرت مرسوما يهدد بسحب رخص طيارين سابقين إذا لم يعودوا إلى القوات الجوية.