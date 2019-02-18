10 فرديات حمر تنهي عروضها في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

أعلنت اليوم لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، نتائج شوط فرديات الجل للون الحمر، بتتويج الفردية “محطمة”، العائدة ملكيتها إلى عايض بن رفعان القحطاني بالمركز الأول، الذي حافظ عليه في النسخ الثلاث، واحتلت الفردية “نوارة” المركز الثاني العائدة ملكيتها إلى عبدالمحسن بن صالح الراجحي، فيما جاءت الفردية “الأميرة” في المركز الثالث والعائدة ملكيتها إلى عايض بن رفعان القحطاني، واحتلت الفردية “الزاهية” العائدة ملكيتها إلى موسى بن عبدالعزيز الموسى المركز الرابع، بينما جاءت الفردية “الهنوف” لمالكها عايض بن رفعان القحطاني في المركز الخامس.

ونقلت اللجان الطبية اليوم 10 فرديات جل للون الشقح إلى شبوك المبيت لعرضها غدًا ، ولم تستبعد أي حالات. واستقبلت أمس اللجان الأولية فرديات الجل في لون الصفر في شوط يعد من أقوى أشواط الفرديات، على أن يتم فحصها غدًا أمام اللجان الطبية.