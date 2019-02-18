تركيا الأغلى عالميا.. أنقرة تعتزم رفع سعر البنزين للمرة الرابعة خلال 30 يوما

الوئام - متابعات

قالت نقابة محطات الإمداد بالطاقة والنفط والغاز الطبيعي التركية (EPGİS)، إن الحكومة تعتزم رفع أسعار البنزين اعتباراً من منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء، بمقدار 27 قرشا، لتكون هذه هي الزيادة الثانية من نوعها خلال أسبوعين، والرابعة خلال شهر واحد، في خطوة تسعى من خلالها حكومة أنقرة لزيادة إيرادات الحكومة المحلية.

وأفادت وسائل إعلام تركية، نقلا عن النقابة، بأن لتر البنزين سيرتفع في العاصمة أنقرة من 6.16 ليرة إلى 6.43، وفي إسطنبول من 6.09 إلى 6.36 ليرة، وفي إزمير من 6.14 إلى 6.41 ليرة.

ورفعت السلطات التركية سعر البنزين بنحو 17 قرشاً وسعر الديزل بنحو 18 قرشاً في الثامن من يناير الماضي، وبعدها بأسبوع واحد، وتحديداً في 15 من ذات الشهر، شهدت أسعار المحروقات زيادة بمقدار 20 قرشاً على أسعار الديزل و16 قرشاً على أسعار البنزين، وفي 5 فبراير الماضي، ارتفعت أسعار البنزين بمعدل 6 قروش على اللتر الواحد.

وأصبحت تركيا إحدى أغلى دول العالم في أسعار البنزين، وبالنظر إلى مستويات الدخل تعتبر تركيا الأغلى.