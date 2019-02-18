مساعد ترامب: لن يتم فرض حلول من الخارج على السودان

الوئام - متابعات

أكد المساعد الخاص للرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه لأفريقيا بمجلس الأمن القومي سيريل سارتر، أن الحكومة السودانية عدم وجود نية لفرض أي حلول من الخارج على الخرطوم.

وبحث “سارتر” الذي وصل الخرطوم ضمن وفد أمريكي رفيع مع مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم الإثنين سير المرحلة الثانية من الحوار بين واشنطن والخرطوم الخاصة برفع اسم السودان من لائحة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.

وقال المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إنه عقد لقاءً مثمراً وبنّاءً مع مساعد رئيس السوداني، قائلا: “جئت للخرطوم من أجل مواصلة الحوار بين الجانبين ووضعه في مساره الصحيح بما يقود إلى إزالة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب في وقت قريب”.

وأوضح أن السودان يمر بتطورات ومرحلة انتقالية، مشيرا إلى أهمية أن تحترم حكومة الخرطوم حق المواطنين في التعبير السلمي عن أنفسهم وتطلب في الوقت ذاته من الجانب الآخر الالتزام بالسلمية ذاتها.