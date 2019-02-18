قتلى وجرحى خلال ملاحقة إرهابي فجر نفسه في وسط القاهرة (صور)

الوئام - متابعات

أفادت وسائل إعلام مصرية أن 3 شرطيين مصريين استشهدوا وأصيب آخرين، إثر انفجار وقع وسط العاصمة القاهرة، مساء الاثنين، خلال ملاحقة أجهزة الأمن عنصرا إرهابيا.



ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أمنية أن الإرهابي قام بتفجير نفسه، أثناء ملاحقته من قبل قوات الأمن في حي الجمالية بمنطقة الأزهر.

وذكرت قناة العربية أن الانتحاري له سجل إجرامي وحاول سابقا تفجير قرب مسجد في محافظ الجيزة.

فيما أمر النائب العام المصري بفتح تحقيق التفجير الانتحاري، وفرضت قوات الأمن طوقا حول مكان التفجير.