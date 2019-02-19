الأرصاد تحذر من تدني مستوى الرؤية الأفقية على الباحة بسبب الضباب الكثيف

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا، صادرًا عن نظام الإنذار المبكر بالهيئة، يتمثل في تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف، على منطقة الباحة يشمل مدينة الباحة، ومحافظات وبلجرشي، والمخواة، والأجزاء المجاورة، ويستمر حتى التاسعة صباح اليوم الثلاثاء.

ودعت الأرصاد المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع مثل هذه الظاهرة.

هطلت أمطار متوسطة وتساقط للثلوج على مركز علقان التابع لمحافظة حقل، شملت المركز وضواحيه عقيرية الصدارة والظهر وعميق والمنبطح والصلالية والخريج والطويلات والبيانه والقراحي، وعلى مركز علو القيصر شملت الشرف ووادي الجعيب، ووادي النقوى ووادي صعاد ووادي السر والمجيفل وأم حطب.

كما هطلت أمطار مصحوبة بتساقط الثلوج على مركز الزيته، شملت المركز وضواحيه نتيش والوادي الأبيض، وأذل والقطار وعلى مركز أبو الحنشان شملت ردة أرشيد ووادي مبرك وتنينير.

كما هطلت أمطار مصحوبة بهطولات ثلجية خفيفة على مركز البديعة التابع لمنطقة تبوك شملت المركز والقرى التابعة له.