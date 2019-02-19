الرياض- الوئام:

ينزل برشلونة الإسباني ضيفاً ثقيلاً على ليون الفرنسي وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في “كامب نو”، فيما يسعى الفريق الفرنسي إلى تحقيق الفوز وإحداث المفاجأة أمام الفريق الكتالوني الذي يعاني سوء الأداء في الآونة الأخيرة.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وأعلن أرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة عن قائمة البارسا المسافرة إلى فرنسا استعداداً لمواجهة أولمبيك ليون اليوم الثلاثاء الموافق 19-2-2018، في ذهاب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وشهدت القائمة عودة الفرنسى صامويل أومتيتى مدافع برشلونة بعد حصوله على التصريح الطبي وشفائه من إصابة غضروف الركبة اليسرى الذي لحق به مؤخراً وغيابه عن المشاركة مع الفريق منذ نوفمبر الماضي، وتم استدعاء موسى واجى من فريق الشباب، فيما يغيب البلجيكى توماس فيرمايلين للإصابة.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وتأهل برشلونة لدور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، متفوقاً على أندية توتنهام الإنجليزي والإنتر الإيطالي وأيندهوفن الهولندي.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

بينما صعد ليون لدور الـ 16 بعدما حل وصيفاً في المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط خلف مانشستر سيتي الإنجليزي صاحب الصدارة، ومتفوقاً على شاختار الأوكراني وهوفنهايم الألماني.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

من جانبها كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، عن تشكيلتها المتوقعة لفريق برشلونة ضد مضيفه ليون الفرنسي، في مباراة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي تجمع الفريقين، اليوم الثلاثاء.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وجاءت التشكيلة التي كشفت عنها سبورت كالتالي:

تير شتيغن، جوردي ألبا، بيكيه، سيميدو، لينغليه، فيدال، بوسكيتس، راكيتيتش، عثمان ديمبلي، لويس سواريز، وليونيل ميسي.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) إدارة مباراة ليون وبرشلونة إلى الحكم التركي جينت شاكير.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وسبق للحكم التركي إدارة أربع مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أبرزها فوز ليفربول على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ولم يدر شاكير أي مباراة هذا الموسم لـ برشلونة أو ليون، لكنَّه سبق أنْ أدار للفريقين مباريات سابقة.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويمتلك برشلونة سجلًّا رائعًا مع الحكم التركي، إذ لم يسبق للفريق الكتالوني خسارة أيّ مباراة أدارها شاكير.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة برشلونة وليون في دوري أبطال أوروبا

البطولة: دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

المباراة : ليون – فرنسا ضد برشلونة – أسبانيا دور الـ 16

الملعب: بارك أولمبيك ليون

الحكم: كونيت شاكير

مساعد حكم: باهاتين دوران

مساعد حكم: طارق أنجون

حكم رابع: هاليس أوزكاهيا

المعلق : رؤوف خليف+ احمد الطيب

التوقيت: مباراة برشلونة وليون مباشر، تشاهدونها اليوم الثلاثاء الموافق 19-2-2019 في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 1

Ziggo Sport Select HD

BT Sport 3 / HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 2 HD