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بلمسة خادشة للحياء

صحة القنفذة تفتح تحقيقاً بعد مقطع مسيء لأحد مشاهير السناب

صحة القنفذة تفتح تحقيقاً بعد مقطع مسيء لأحد مشاهير السناب
weam.co/574692
القنفذة- الوئام- هاني الثبيتي:

شرعت الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة بالتحقيق مع موظفتين بمستشفى القنفذة العام ، عقب مقطع متداول لقيام احد المراجعين بحركة غير أخلاقية لهما.

وعلمت “الوئام” من مصادرها بأن مدير الشؤون الصحية بالقنفذة الدكتور عبدالله الغروي وجّه بدوره إدارة المتابعة بصحة القنفذة بالتحقيق بالواقعة ، ورفع نتائج التحقيق بصفة عاجلة جداً، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

ووفق المقطع المتداول بوسائل التواصل الإجتماعي والذي ظهر فيه قيام أحد المشاهير ببرنامج التواصل الاجتماعي الشهير سناب شات ، بلمس مؤخرة احدى الموظفات بالمستشفى بعد أن طلب موظفتين للتصوير معه .

وقد لقي المقطع ردود فعل واسعه بوسائل التواصل الاجتماعي مستنكرين مثل هذه الأفعال الخادشة للحياء وخاصة بأنها صدرت من شخص مسن يعتبر قدوة للكثير من متابعيه مطالبين الجهات الأمنية بفتح ملف للتحقيق في حيثيات المقطع ، وردعه من فعل مثل هذه الأفعال الخادشة للحياء .

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