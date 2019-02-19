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في منظر استثنائي

فلكية جدة: رصد إكليل قمري يشبه «القلب» بسماء السعودية

فلكية جدة: رصد إكليل قمري يشبه «القلب» بسماء السعودية
weam.co/574695
جدة- الوئام:

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة انه سجل مساء يوم الإثنين 18 فبراير 2019 وقبل يوم واحد من أكبر بدر عملاق هذه السنه ظهور ألإكليل حول القمر الذي يكون في الغالب دائري الا انه وفي منظر استثنائي ظهر بشكل يشبة القلب بسماء مدينة جدة.

الاكليل من الظواهر الجوية البصرية عبارة عن طوق من الضوء حول القمر يكون مشاهدا بالعين المجردة عندما تكون الظروف الجوية مناسبة.

القمر هذه الليله مضاء بنسبة 98 % ، والإكليل ينتج عندما تعبر الغيوم الرقيقة العالية امام القمر وهي ظاهرة تحدث في كل مكان حول العالم وبشكل متكرر.

والإكليل عادة يكون صغير الحجم حيث يبلغ قطرة بضع درجات ويكون قريب إلى القمر ، ويمكن في بعض الأحيان أن يظهر له عدة ألوان.

وأفضل وقت لرصد الإكليل عندما يكون القمر في طور البدر المكتمل مقارنه مع باقي أطوار القمر . وذلك لأن كمية الضوء كبيرة ولكن يمكن أن يتشكل في باقي ألاطوار وفي مناسبات نادرة يمكن أن يظهر الإكليل و الهالة ذات الحجم الأكبر سويا في نفس التوقيت.

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