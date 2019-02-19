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بالشؤون الإدارية والمالية للقوات المسلحة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الدفاع

تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الدفاع
weam.co/574708
الرياض- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للقوات المسلحة عن توفر عدد من الوظائف على بند الأجور فئة ( أ ) وترغب في شغلها بالكوادر السعودية.

وعلى المتقدم أن يكون حاصلاَ على شهادة دراسية لا تقل عن الخامس الابتدائي مع القدرة على القيام بالعمل بمستوى مبتدئ وأن يكون حاصلاً على شهادة تدريبية في مجال حرفته لا تقل مدتها عن ستة أشهر.

بالإضافة إلى امتلاك خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن ثلاث سنوات وتدعو الراغبين بالالتحاق بهذه الوظائف.

وممن تنطبق عليهم الشروط التقدم عليها من خلال البريد الالكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية و المالية للقوات المسلحة:

FR.saudi.AF@moda.gov.sa 

على أن يبدأ التقديم إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق (1440/06/14 هـ) ولمدة ثلاثة أيام.

الوظائف:
1- عامل طباخ (الفئة أ) (وظيفة واحدة).
2- ​عامل طاهي (الفئة أ) (وظيفة واحدة).

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